Anamur'da üreticiye fide desteği

Mersin'in Anamur ilçesinde korona virüs nedeniyle randevulu sistemle mahalle muhtarlarına verilen fideler, mahallelerdeki üreticilere verilmeye başlandı. Pandemi döneminde üreticiliğin ne kadar değerli olduğunun daha iyi anlaşıldığını kaydeden Anamur Orman İşletme Müdürü Mustafa Gübeş, “Orman Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatlarında olduğu gibi, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü olarak bizde köylülerimize, ‘fidan bizden, yetiştirip yemek sizden' anlayışı içerisinde, meyve fidanlarımızı dağıtıyoruz" dedi. Ceviz, incir ve nar gibi meyve fidanlarını dağıttıklarını kaydeden Gübeş, “Bizde 'bir fidan dikin' diyerek bu destekleri, Orman Genel Müdürlüğü olarak birçok platformda yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anamur Aşağı Kükür Mahalle Muhtarı İsmail Sofu ve Kılıç Mahalle Muhtarı Osman Gültekin de Orman Genel Müdürlüğü ve Anamur Orman İşletme Müdürlüğüne, üreticiye verdikleri bu destekten dolayı teşekkür ettiler.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından üreticiye nar, ceviz ve incirden oluşan toplam 6 bin 500 fide dağıtımı gerçekleştirildi.