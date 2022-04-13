Anamur'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anamur'da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde 2 bin 200 metre uzunluğundaki yolda başlayan çalışmalar çerçevesinde, yolun doğu kısmında kaldırım ve sıcak asfalt çalışmalarının binder seviyesinde tamamlandı. Ekipler batı kesiminde çalışmalarına devam edecek. Yol yapım ekipleri asfalta hazırlık, PMT serim ve kaldırım yapımı ile yol düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bölgede yapılan çalışmalar çerçevesinde mevcutta yol platformunda bulunan eski ve deforme olmuş parke yol sökülerek, cadde daha konforlu ulaşım için sıcak asfaltla kaplanıyor. Eşzamanlı olarak mevcutta bulunan ve zamanla yıpranmış kaldırımlar da yenilenerek özel gereksinimli vatandaşların kullanımına uygun hale getiriliyor.

İnönü Caddesi'nde çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı

900 metrelik İnönü Caddesi'nde kaldırım yapımını tamamlayan ekipler, çalışmanın yüzde 80'lik kısmını bitirdi. Tüm çalışmaların gerçekleştirilmesinin ardından caddede sıcak asfalt serimi de tamamlanacak.