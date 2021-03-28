Anamur'daki yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde tarım fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tarım fabrikasının muz sarartma bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çalışmaları sonucunda akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.