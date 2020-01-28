Anamur'dan depremzedelere muz

Mersin'in Anamur ilçesinden depremzedelere 5 ton muz ve ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Anamur Belediyesi, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Anamur halkının yardımıyla 5 ton muz, elma, portakal, çocuk maması, çocuk bezi, battaniye, hasta bezi, çocuk kıyafeti ve gıda malzemesi toplandı.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, “Elazığ'a yardım kampanyasına Anamurlu hemşerilerimiz kayıtsız kalmadı. Elazığlı vatandaşlarımızın acısını kendi acısıymış gibi hisseden Anamurlu hemşerilerimiz yardım kampanyasına 24 saat gibi kısa bir sürede destek verdi. Yörük Diyarı Anamurumuzdan Gakkoşlar diyarı Elazığ'a bir tır Anamur muzu ve ihtiyaç malzemelerinin yansıra dualarımızı, selamlarımızı ve sevgimizi de yolluyoruz” dedi.

Tıra yüklenen malzemeler, Elazığ'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.