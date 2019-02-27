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Anamurlu öğrenciler Portekiz'de

Türkiye Ulusal Ajans tarafından desteklenen Mersin’in Anamur ilçesindeki Vakıfbank Atatürk Ortaokulu’nun da yer aldığı, KA2 Okul Ortaklıkları Projesinin ikinci aktivitesi Portekiz’de gerçekleştirildi.

Türkiye Ulusal Ajans tarafından desteklenen Mersin'in Anamur ilçesindeki Vakıfbank Atatürk Ortaokulu'nun da yer aldığı, KA2 Okul Ortaklıkları Projesinin ikinci aktivitesi Portekiz'de gerçekleştirildi.


Vakıfbank Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Portekiz, İspanya ve Litvanya'nın ortak olduğu projede yerel hikayeler üzerine araştırmalar gerçekleştirdi.


Ortaklarına Kız Kalesi hikayesini anlatan öğrenciler bu hikaye üzerine resimler hazırlayarak elektronik ve sesli kitap hazırladılar. Ailelerin yanında kalan öğrenciler kültürel ve turistik aktivitelere katıldılar. Porto-Felgueras'ta gerçekleştirilen aktivitelere Buket Çoban, Elif Hazal Özsoy, Nurullah Miraç Aktaş, Yağmur Selen Çoban ve Aleyna Parlak, öğretmenleri Caner Canpolat, Okan Gültekin ve proje sorumlusu Ayhan Sezdirmez katıldı.


Bir sonraki toplantının 17-23 Mart tarihleri arasında Litvanya'da gerçekleştirileceği bildirildi.

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