Anamurlular doğa yürüyüşünde buluştu

Mersin'in Anamur ilçesinde. Bozdoğan Mamure Ortaokulu ve Bozdoğan Mahallesi Muhtarlığı, vatandaşları doğa yürüyüşünde buluşturdu.

8. Azıtepe Doğa Yürüyüşü için Bozdoğan Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı'ndan araç kaldırıldı. Eski Bozdoğan Okulu önünden hareketle başlayan etkinlikte, keşkek, gözleme, çay ve ayran ikram edildi. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla halk oyunları ve yamaç paraşütü gösterisi iptal edildi.

Azıtepe manzarasında doğa severler bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul'un da katıldığı etkinlik motokros gösteri ile sona erdi.