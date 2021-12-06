İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Anasınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Mersin’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince, anasınıfı öğrencilerine trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

Mersin'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince, anasınıfı öğrencilerine trafik kuralları konusunda eğitim verildi.


Merkez Mezitli ilçesindeki Davultepe Belediyesi İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgiler verildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.