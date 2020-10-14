Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek

Mersin'in Mut ilçesinde Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 'Anıt Ağaç' olarak tescil edilen bin 300 yıllık zeytin ağacının meyvesi ve yağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek.

Gövde çapı 6 metre 28 santimetre olan, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Haydarköy Mahallesi'ndeki zeytin ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile 'Anıt Ağaç' olarak tescil edildi. 10 Şubat 2010 tarihinde ise bin 300 yıllık olduğu belirlendikten sonra bölgeye gidenlerin uğrak yeri haline gelen ağacın meyvesi ve yağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.

Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Çelik, "Anıt zeytin ağacımızın bin 300 yıl önce dikildiği ya da kendinden oluştuğu tescillendi. Bu ilçemizin zeytin sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğu, zeytinin anavatanının Mut olduğunun tescil edildiği anlamına gelmektedir. Zeytin ağacından toplayacağımız zeytinimizi ve sıktıracağımız zeytinyağımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğiz" dedi.