Anıt Katlı Kavşağı'nda çalışmalar yeniden başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Toroslar ilçesinde inşa edilen Kuvayi Milliye Anıt Katlı Kavşağı'nda inşaat çalışmalarının durması, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni dönemdeki ilk toplantısında gündeme geldi. Toplantıda, Anıt Katlı Kavşağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve konunun takipçisi olduklarını ifade eden Başkan Seçer, bölge esnafının mağduriyetini gidermek adına kavşakta çalışmaların başlatıldığını söyledi. Seçer, “Anıt Katlı Kavşağı konusunu hep takip ettik. Geçtiğimiz günlerde de o bölgeden esnaf grupları bizi ziyaret etti. Tabi ki mağdur oluyorlar ve bu durumdan şikayetçiler. Ortada bir borç vardı ve çalışmalar durmuştu. Ben bu dosyayı açmak zorundayım. Uzmanlarla birlikte incelemem lazım. Bizler kamunun hakkını korumak zorundayız. Firmadan bir talebim oldu. Esnafımızın mağdur olmaması adına çalışmaların devam etmesini istedim. Onlar da dün itibariyle (15 Nisan Pazartesi) çalışmaları başlattılar. Çok uzun bir süreç olmadığı ve kısa bir sürede biteceği söylendi. Anıt Kavşağı'nı bitireceğiz. Esnafımızı ve vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Kavşakta çalışmalar yeniden başladı

Başkan Seçer'in talimatları doğrultusunda yeniden başlayan inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje maliyeti yaklaşık 33 milyon TL olan kavşakta 369 adet fore kazık ve 19,80 metre uzunluğunda 130 adet prekast kiriş yerleştirmesi tamamlandı. 345 adet cephe paneli çalışmalarının tamamlandığı kavşakta, yağmur suyu hattı çalışmaları ise devam ediyor. Toplamda 8 bin metrekare olacak kaldırım çalışmalarının 2 bin metrekaresi tamamlandı. Döşeme betonu demir donatı bağlama uygulamasının devam ettiği projede yakın zamanda asfalt çalışmaları başlayacak. Yaklaşık 10 bin ton sıcak asfaltın döküleceği kavşağa 500 adet ızgara yerleştirilecek.

Saatte 5 bin 376 aracın geçeceğinin tahmin edildiği kavşakta, doğu-batı istikametinde battı-çıktı transit geçiş, kuzey-güney istikametinde ise sinyalize geçiş yapılacak. Ulaşım Master Planına göre yapılan projenin dalış ve çıkış uzunluğu 450 metre, toplam proje uzunluğu ise 800 metre olacak. Planlanan hemzemin sinyalize kavşak ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı, Kuvayi Milliye Caddesi ve Mezarlık Caddesi arasındaki bağlantı sağlanarak trafik büyük oranda rahatlatılacak.

Esnaf, çalışmaların yeniden başlamasından memnun

Kuvayi Milliye Caddesi'nde kuaför dükkanı bulunan Murat Kesgin, esnaf olarak kavşak çalışmasının kazançlarını olumsuz anlamda etkilediğini ifade ederken, çalışmaların yeniden başlatılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Anıt Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaları yeniden başlattığı için Vahap Seçer başkanımıza teşekkür ederiz. Bu kavşağın yapımı bizim işlerimizi çok etkiledi. Yalnızca ben değil tüm esnaf arkadaşlarımızı etkiledi. Yapımı durunca süre de uzamış oldu. Başkanımız mağduriyetimizi anladı ve bize yardımcı oldu” dedi.

18 yıldır Kuvayi Milliye Caddesi'nde esnaflık yapan fotoğrafçı Ferhat Öden ise “Vahap Seçer başkanımıza öncelikle başarılar dilemek istiyorum. İnşallah Anıt Katlı Kavşağı'nın yapımını bir an önce bitirirler. Mersin'in birçok sorunu var; bütün sorunlara eğilmesi lazım ama en önce bu kavşağın inşaatının bitmesi lazım. Çünkü çok mağdur olmuştuk. Toz yüzünden pencereleri bile açamaz olduk. İşlerim yüzde 50 oranında azaldı. Yol kapalı olduğu için müşterimize yerimizi tarif edemiyoruz. Bir an önce bu kavşağın inşaatının bitmesini diliyorum” deye konuştu.

Caddede 35 yıldır manifaturacılık yapan Mehmet Berkil de Anıt Katlı Kavşağı çalışmalarının yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çalışmak, ülkeye güzel şeyler yapmak, yarım kalan işleri tamamlamak çok güzel. Vahap Bey'in dürüst bir şekilde çalışmasını bekliyorum. Zaten oy verirken de onun için oy verdik. Ben dürüst insana oy veririm. Tarikatım, mezhebim yoktur. Vahap Bey'den sadece hizmet bekliyorum” ifadelerini kullandı.