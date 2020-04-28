Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mersin'den limon alacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinli üreticiden 100 ton limon satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale'den bir ilçe belediyesinin de limon talebinde bulunduğunu söyledi. Seçer, limon üreticileri ile belediyeler arasında aracı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte katıldığı bir televizyon programında, Mersin limonuna belediyelerden yeni talepler geldiğini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin salgın sürecinde yaptığı sosyal destek ve salgınla mücadele çalışmalarını anlatan Başkan Seçer, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Mersinli üreticiden 100 ton limon almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan kumpas girişimini de değerlendirdi. Narenciye Üreticileri Birliği ile Erdemli Belediyesinin de yardımlaşma ağına katıldığını, 100 ton limonun Mersin Büyükşehir Belediyesinin girişimi ve aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine satıldığını ifade eden Seçer, “İlk talep İstanbul'dan geldi. Biz de hem bu yokluk döneminde, karantina günlerinde vatandaşa ücretsiz limon dağıtımı gerçekleşir, hem de depolarında kalmış ürünlerini alarak üreticilere, depolarında ürün kalmış satıcılara katkı sunarız diye yola çıktık. Yaptığımız işin hepsi bu” dedi.

Ankara ve Çanakkale'ye de Mersin limonu gidecek

Belediyelerin kooperatifler üzerinden ürün alabileceğini, 100 tonluk limon alımı yapılırken yöredeki tüm üretici ve satıcıları haberdar ettiklerini vurgulayan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Temel amaç, üreticileri desteklemek. Mersin'de çilek, erik ve kayısı üreticileri benden aynı şekilde yardım talebinde bulundu. Burada dönemsel olarak bir sıkıntı yaşanıyor. Üretim alanında sıkıntı yaşanıyor. Üretici ürününü üretiyor, bu sefer pazarlama sorunu var. Haller rasyonel ve verimli çalışmıyor. Bazı günler açık, bazı günler kapalı. Pazar yerleri kapalı. Zaruri tarım ürünlerinde belki sorun yaşamıyoruz ama özellikle meyvecilikte bu dönem önemli sorunlar yaşanacak. Biz belediyelere düşen, üreticilere katkı sunmak, bu ürünlerini pazarlamada onlara yardımcı olmak. Belediyeler arasında işbirliği yaparak, işte bu limon örneğinde olduğu gibi, nasıl İstanbul Belediyesi ile işbirliği yaptık, buradan onlara limon tedarik ettik, hatta kendi aracımızla, belediyenin tırıyla İstanbul'a kadar ilk partiyi ulaştırdık, devam edeceğiz. Zaten alımlar da devam ediyor. Satmak isteyen üretici de bize ürün verebilir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni bir talebi oldu. Onun üzerine konuşuluyor. Muhtemelen oraya da göndereceğiz. Çanakkale'den bir ilçe belediyemizin talebi oldu. Bizim amacımız, burada belediyeler arası işbirliği yapmak, bu işbirliğinde hem üreticiye hem nihai tüketiciye bir fayda sağlamak. Yaptığımız halisane duygularla bunlar.”