Ankara'da okuyan Tarsuslu üniversite öğrencilerine burs

Kısa adı TADER olan Tarsuslular Derneği, Ankara'da üniversite öğrenimi gören Tarsuslu öğrencilere burs verecek.

Tarsuslu öğrenciler için burs fonu oluşturduklarını açıklayan Başkan Semih Özsu, kurulan burs fonu ile ilgili öğrencilere katkı sağlayacaklarını söyledi.

TADER Gençlik Komisyonu ile bir araya gelen Başkan Özsu, "Üniversitede okumanın ve öğrenci okutmanın zorluğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle Tarsuslular Derneği olarak üniversitede okuyan öğrencilerimize destek olmak amacıyla, hayırsever hemşehrilerimizin yaptığı bağışlarla burs fonumuzu oluşturduk. Derneğimiz tarafından karşılıksız olarak verilecek bursun miktarı, burs fonunda biriken bağışlar çerçevesinde belirlenerek, bir akademik yılda üçer aylık periyodlar halinde bursiyerin şahsi banka hesabına yatırılacaktır. Üniversitelerde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler burstan yararlanmak üzere 18-22 Nisan 2022 tarihleri arasında gerekli evrakları tamamlayarak başvuru yapabilir. Derneğimiz tarafından verilen burstan yararlanma koşulları, burs başvurusunun nasıl yapılacağı, verilen bursun niteliği gibi hususlar burs fonu yönetmeliğinde belirtilmektedir. Burs fonu ile ilgili merak ettiğiniz hususları 'taderankara.org.tr'den inceleyebilirsiniz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar geleceğimiz olan gençlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.