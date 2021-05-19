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Anne karga itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Mersin’de yere düşen yavru karga itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakılırken, anne karga itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Mersin'de yere düşen yavru karga itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakılırken, anne karga itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Fasih Kayabali Caddes'nde bir apartmandaki karga yuvasından yavru bir karga aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yavru kargayı bulunduğu yerden alıp, yangın merdiveniyle yuvasına çıkardı. Ancak bu sırada yavrusunun yerde olduğunu gören ve ekiplerin müdahalesini fark eden anne karga itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yavrusuna zarar verileceği düşüncesiyle sık sık ekiplere saldıran anne, bir saniye bölgeden uzaklaşmadı. Ekipler ellerindeki bayraklarla anne kargayı uzaklaştırmak için çaba harcarken, uzun süren bir çalışmayla yavru karga yuvasına bırakıldı.

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