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Anne üzüntüden bayıldı, baba "evlatlarım" diye ağladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 ve 5 yaşındaki iki kardeş evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 ve 5 yaşındaki iki kardeş evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Anne bayılırken, baba "evlatlarım" diyerek gözyaşı döktü.


Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle, Hasan Özçivi Caddesi üzerindeki 109 numaralı evde meydana gelen olayda, Fatma Kuytul duş almak için banyoya girdi. Bu sırada Fatma-Tuncay Kuytul çiftinin çocukları Ahmet Can Kuytul (3) ve Mehmet (5) odada oynarken, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Duman kokusunu fark eden anne Fatma Kuytul dışarı çıktı. Evdeki yangını fark eden genç kadın evlatlarının alevle kaplanan odada kaldığını görünce feryat etti.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, Ahmet Can ve Mehmet kardeşler feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen polis evin çevresine güvenlik şeridi çekip çalışma yaptı.


Büyük üzüntü yaşayan anne Fatma Kuytul bayılırken, baba Tuncay Kuytu ise "Evlatlarım" diyerek gözyaşı döktü.


Yeşil Mahallesi muhtarı Emrah Kara yangının elektrik kontağında çıktığını belirterek, "Mahallemizde çıkan yangında 2 küçük kardeşimiz rahmetli oldu. Elektriğin kontağında çıkan yangın neticesinde maalesef kurtarılamadı. İncelemeler devam ediyor" dedi.


Bu arada, Ahmet Can ve Mehmet Kuytul'un doğum günü etkinliğinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

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