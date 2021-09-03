Anne ve anne adaylarına 'en iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, anne ve anne adaylarına 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tarsus ilçesi Yunusoğlu Mahallesi ve Tekeliören Köyünde iki ayrı oturum halinde 33'ü anne adayı olmak üzere 49 kadına 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi. Etkinlikte ayrıca, 'iki ekmek' adlı kısa film izlettirilerek 'uyuma aplikasyonu' hakkında bilgiler verildi.

Öte yandan 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında Mersin Valiliği tarafından yaptırılan afişler, Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Akdeniz, Erdemli ve Mut ilçelerinde halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere asıldı, el broşürleri dağıtıldı.