Anne ve babasını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde anne ve babasını av tüfeği ile öldürüp intihar girişiminde bulunan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzeloluk Yaylası'nda tartıştığı annesi Menekşe Ay ile babası Murat Ay'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Ay, suç aleti tüfekle olay yerinden kaçtı. İddiaya göre zanlı, kaçarken birkaç eve daha ateş açtı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüphelinin Akdeniz Mahallesi'ndeki evine geldiğini ve burada intihara kalkıştığı bilgisine ulaştı.

Akdeniz Mahallesi Sazbaşı Sokak'taki evinde zanlıyı ikna etmeye çalışan ekipler, şüpheliyi bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayıp etkisiz hale getirdi.

Zanlının ilk ifadesinde, "Annem babam bana sürekli hakaret edip aşağılıyordu. Tartışmamız da böyle başladı. Sinirle ikisini de vurdum" dediği ileri sürüldü.

İfadesinin alınması ve cinayet ile ilgili evrakların hazırlanmasının ardından Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri öz anne ve babasını öldürdüğü iddiasıyla Ali Ay'ı adliyeye sevk etti. Zanlı Ali Ay'ın psikolojik sorunları olduğu da ileri sürüldü.

Öte yandan, oğulları tarafından yayla evinde öldürülen baba Murat Ay ile anne Menekşe Ay'ın cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ailenin 9 yıllık acısı

Ailenin 9 yıl önce kızları Gamze Ay'ın kaybolduğu ve bir daha haber alınamadığı da öğrenildi. Ailenin yıllarca aradığı ancak bir türlü izine rastlanmayan kızları Gamze'nin amcası tarafından öldürülüp bilinmeyen bir yere gömüldüğü iddia edilmişti. 2010 yılında kızları için gözyaşı döken anne ve baba dün yaşanan olayda öz oğulları tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.