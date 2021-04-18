Annelerince reddedilen sevimli yavrular koruma altına alındı

Tarsus Doğa Parkında kısa süre önce dünyaya gelen ancak anneleri tarafından kabul görmeyen 'babun' ve 'sırtlan' yavruları, veteriner hekimlerin gözetiminde koruma altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı türlerden onlarca çeşit hayvana ev sahipliği yapan Tarsus Doğa Parkına, her geçen gün yeni canlılar katılıyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkında bulunan ve diğer adı 'Habeş maymunu' olan babun ile ana vatanı Afrika ve Asya olan sırtlan doğum yaptı. Ancak dişi babun yavrusu, annesi tarafından kabullenilmeyince Tarsus Doğa Parkı veteriner kliniğinde bulunan kuvözün içerisine konuldu. Veteriner hekimler tarafından biberonla beslenen babun yavrusuna 'Nisan' ismi verildi. Sağlık durumu iyi olan babun yavrusu, biraz büyüdükten sonra annesinden farklı bir kafese bırakılacak.

Yine annesi tarafından istenmeyen ve 'Seko' olarak adlandırılan sırtlan yavrusu da klinikte bulunan özel bir kafeste koruma altına alındı.

“Yavruya kuvözümüzde bakıyoruz”

Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, “Birkaç gün önce bünyemizde bulunan babunlardan bir tanesi doğum yaptı. Fakat üzücü bir şekilde annesi yavruyu kabullenmedi. Yavruya biz kuvözümüzde bakıyoruz. Birkaç gündür gayet iyi. Beslenmesine devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte kendisine biz bakacağız. İnşallah sağlıklı bir şekilde Tarsus Doğa Parkında yaşamına devam edecek” dedi.

“Büyümesi tamamlandıktan sonra Seko için uygun yaşam alanı oluşturacağız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan görüşme sonucunda eylül ayında Tarsus'a getirilen sırtlanlardan birinin doğum yaptığını ve anne sırtlanın strese bağlı olarak yavrusunu kabullenmediğini kaydeden Çevirgenoğlu, “Eylül ayında getirdiğimiz sırtlan yaklaşık 3 ay önce doğum yaptı. Strese bağlı olarak yavruyu reddetti. Yavru yaklaşık 1 aylıkken annesinden ayrılmak zorunda kaldı. İki aydır biz bakıyoruz.

Bizim korumamız altında. İnşallah büyümesi tamamlandıktan sonra ona uygun yaşam alanı oluşturacağız ve kendi kafesinde yaşamına devam edecek. İsmini ‘Seko' koyduk. Seko şimdilik biz beslediğimiz için bize yakın. Fakat yavaş yavaş uzaklaştıracağız. Çünkü çok alışık olması istenen bir durum değil insanlara. Bundan sonraki yaşamı doğal yaşam parkında devam edecek” diye konuştu.