İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Annesiyle tartışan dayısını vurdu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi annesi ile tartışan dayısını silahla yaraladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi annesi ile tartışan dayısını silahla yaraladı.


Edinilen bilgilere göre, Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ağabeyi E.B. ile tartışan Z.B. adlı kadın daha sonra evine çıktı. Annesinin darp edilmiş halini gören C.D. adlı şahıs eline aldığı pompalı tüfekle dayısını vurdu.


Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan E.B. (49), kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınırken, polis zanlının bulunması için çalışma başlattı.


C.D.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.