Apartmana giren şüpheliler bisikletleri çaldı, o anlar kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmana giren şüpheliler bisikletleri çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Ferahim Şalvuz Mahallesi Mehmet Şen Bulvarı Çınar apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, binanın girişinde apartman sakinlerinin çocuklarına ait 2 adet bisiklet çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen apartman sakinleri, binaya giren 2 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiklerini görerek polise haber verdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 kişinin, ilk olarak apartmana gelerek keşif yaptığı, daha sonra tekrar gelerek bisikletleri çaldıkları yer aldı.

Hırsızların bulunması için polisin çalışma başlattığı bildirildi.