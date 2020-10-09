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Apartmanın 6'ncı katındaki su borusunun içinde hayata tutundu

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi’nde bir apartmanın dış cephesindeki su borusu içinde 3 yıl önce kendiliğinden yeşerip boy veren fidan, Akdeniz Belediyesi ekiplerince kovalı araç yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bir apartmanın dış cephesindeki su borusu içinde 3 yıl önce kendiliğinden yeşerip boy veren fidan, Akdeniz Belediyesi ekiplerince kovalı araç yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Apartmanın altıncı katında büyüyen fidanın bulunduğu yerden sökülmesi çalışmasına Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı.


Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nusratiye Mahallesi sakinlerinden bir vatandaşın, yaşadıkları apartmanın dış cephesindeki su gideri üzerinde kendiliğinden yeşeren İsrail Kauçuğu fidanının (Ficus Elastica); babasının 3 yıl boyunca bakımını yaparak büyümesini sağladığı öğrenildi. Trafik kazası sonucu kaybettiği babasının anısını yaşatmak isteyen mahalle sakini, Akdeniz Belediyesini arayıp yardım talep etti, fidanın bulunduğu yerden sökülmesini ve bir park veya yeşil alana dikilmesini istedi.



Ekipler, kovalı araç yardımıyla duvarda büyüyen fidanı söktü


Bunun üzerine Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, gerekli çalışmanın yapılması için ekiplere talimat verdi. Harekete geçen ekipler de kovalı araç yardımıyla mahalleye giderek, fidanı bulunduğu yerden dikkatlice söktü. Boy verdiği 6'ncı kat dış duvarından alınan fidan, bakımları tamamlanana dek bir süre belediyeye ait fidanlıkta bekletildikten sonra vatandaşın isteği üzerine belediye önündeki yeşil alana dikilecek.



Başkan Gültak can suyu verdi


Apartmanın 6'ncı katından sökülen kauçuk fidanını bir saksıya dikerek can suyunu veren Başkan Gültak, “Bu tohum oraya nereden geldi, o suyun içine nasıl girdi, nasıl tutundu? Çünkü o borulardan devamlı su akar. Hakikaten bir mucize bu. Kaya olur veya girdiği bir çatlak olsa anlarım. Ama tohumun sürekli su akan borunun içine tutunup yeşermesi gerçek bir mucize” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.


“Bizler de bu mucizenin anlamını bilip, dünyamıza, doğamıza, çevremize, yeşil varlıklarımıza sahip çıkalım” diyen Gültak, “Bakıma aldığımız bu ağacımız biraz güçlendikten sonra vatandaşımızın isteği üzerine belediyemiz ana binasının ön tarafına dikip sahip çıkacağız. Hem rahmetli ağabeyimizin anısını yaşatacağız hem de vatandaşımızın isteğini yerine getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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