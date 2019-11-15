İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ar- Ge Proje Pazarı 2019 ziyaretçileri ile buluştu

Ge Proje Pazarı 2019’ etkinliğinde, 31 proje ziyaretçilerle buluştu.

Ge Proje Pazarı 2019' etkinliğinde, 31 proje ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte, proje sahipleri, yatırımcılar ve müşterilerle bir araya geldi.


TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge Proje Pazarı 2019'un açılışı, Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Ar-Ge Proje Pazarı 2019 için 50 proje başvurusu alındı ve değerlendirmeler sonucunda 31 proje sergilenmeye layık görüldü.


Ar-Ge Proje Pazarı ile projeleri olan girişimcilere Mersin Teknoloji Transfer Ofisi tarafından fuar alanı ve stant hizmetleri verilirken, proje sahiplerinin yatırımcılar, müşteriler, mentor ve danışmanlarla bir araya gelmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.


Etkinlikte yer alan projeler arasında yapılacak olan eleme sonucunda birinci projeye 3 bin TL, ikinci projeye 2 bin TL, üçüncü projeye ise bin TL ödül verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.