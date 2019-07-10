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Arabanın camından şoförü darp etti

Mersin’de motosikletli bir kişi, trafikte tartıştığı iddia edilen bir aracın şoförünü darp etmeye çalıştı.

Mersin'de motosikletli bir kişi, trafikte tartıştığı iddia edilen bir aracın şoförünü darp etmeye çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olayda, arabanın şoförüne vuran şahsı, çevredeki vatandaşlar engelliyor.


İddiaya göre, yol verme yüzünden bir motosiklet ile otomobil sürücüsü tartıştı. Yol kenarına çeken otomobilin arkasında duran motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne açık olan camdan vurmaya başladı. Bölgede bulunan bir sürücünün aracından cep telefonuyla görüntüledi olayda, bir süre otomobil sürücüsüne vuran motosiklet sürüsüne, çevredekiler müdahale ediyor.


Motosiklet sürücüsüne yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek, tepki gösteren çevredeki vatandaşlar sayesinde olay daha çok büyümeden engellendi.

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