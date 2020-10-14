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Arabaya özel bölme yaptılar ama 'Börü'den kaçamadılar

Mersin polisi, bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 28 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Arabanın motor kısmına yapılan özel bölmeye saklanan uyuşturucuyu narkotik dedektör köpeği 'Börü' buldu.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden arabayla gelen bir şahsın uyuşturucu getireceği ve buradan uyuşturucuyu batı illerine götüreceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen şahsı takibe alan ekipler, şüphelinin kullandığı hafif ticari aracı takibe aldı. Mersin'e kadar şahsı takip eden, daha sonra şüphelinin kaldığı otele baskın yapan ekipler, otelde ve arabada arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği 'Börü'nün de katıldığı aramalarda, arabanın motor kısmına yapılan özel bölmede 67 poşet halinde 28 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri 2 saat boyunca yaptığı çalışma sonucunda uyuşturucuyu bulunduğu yerden çıkarırken, şüphelinin köpeğin koku almaması için uyuşturucunun dışına özel bir karışım sürdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan T.Ö. isimli şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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