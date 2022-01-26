Araç kundaklayanlar önce kameraya ardından polise yakalandı

Mersin'de park halindeki bir otomobili kundaklayan 2 kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Şahısların otomobile benzin döküp, yakma anları da saniye saniye kameralara yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin kundaklandığının ihbarını alan ekipler, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda araca benzin döküp yakan kişinin F.K. isimli şahıs olduğunu, olaydan sonra da ticari taksiyle kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin olay yerine R.D. isimli şahısla geldiğini de belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahısların Tarsus Halinde işçi olarak çalıştıkları, halde gün içerisinde iş yerinde çıkan tartışmadan dolayı olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Şahısların daha önceden kapkaç, hırsızlık, kasten yaralama suçlarından adli kayıtlarının mevcut olduğu tespit edildi.

Şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile serbest bırakıldı.

Otomobili yakma anı kameralar yansıdı

Öte yandan şahısların petrol istasyonundan benzin alma ve otomobili yakmaları saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülere göre ticari taksiyle ilk olarak benzin istasyonuna gelen şüpheliler, buradan şişeyle benzin alıyor. Ardından otomobilin olduğu bölgeye giden şüphelilerden F.K. isimli şahıs rahat bir şekilde otomobilin etrafına benzin döküp, ateşe veriyor. Otomobil birden alev topuna dönerken, ayağına benzin dökülen F.K.'da yanmaktan son anda kurtuluyor. Ayağı alev topuna dönen şahıs, koşarak ateşi söndürmeye çalışıyor.