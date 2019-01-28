Araç sahipleri uzayan muayene randevularından şikayetçi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 19 No'lu Yurtiçi Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muazzez Araç, sektör temsilcileri olarak araç muayene istasyonlarındaki uzayan randevu prosedüründen duydukları rahatsızlığı dile getirerek, “Sürelerin uzaması nedeniyle hem trafikte ceza ödüyoruz hem de ek muayene ücretleri ödemek durumunda kalıyoruz. Sistem değişmeli” dedi.

Araç, sektörün sorunlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, muayene istasyonlarında ikinci randevuların çok geç tarihlerde verildiği, araçların çok küçük gerekçelerle muayeneden geçirilmeyerek geri gönderildiğini belirterek, "Belirlenen eksikleri giderip geri döndüğümüzde kontrol için yeniden randevu alıyoruz ve ikinci randevular çok geç tarihlere veriliyor. Böylece kontrol süresi bittiği için ikinci kez muayene ücreti ödemek durumunda kalıyoruz. Bu sorunun ortadan kaldırılması adına belirlenen eksiklerin giderip kontrole gelen araçların tekrar randevu almasını doğru bulmuyoruz. Sistem gözden geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

Uzayan randevular nedeniyle trafikte de sorun yaşadıklarına dikkat çeken Araç, muayenelerinin bulunmadığı gerekçesiyle yedikleri trafik cezalarının da ikinci bir sorun olarak karşılarına çıktığını anlattı. Firmaların maddi olarak zorlandığı bir dönemde ekstra cezalarla karşılaşmasının bir taraftan rekabeti zorlaştırırken diğer taraftan maddi yönden dayanma gücünü bitirdiğini vurgulayan Araç, “Zor durumdayız. Ekstra cezaları kaldırabilecek gücümüz yok” değerlendirmesini yaptı.

“Hepimiz ekmeğimizi kazanma peşindeyiz”

Bu dönemde üyelerin sesini duyurmaya, sorunlarını her fırsatta dile getirmeye devam edeceklerini ifade eden Muazzez Araç, otoban ve köprü ücretlerine yapılan zamlara değindi. Bu rakamların makul seviyelere çekilmesini beklediklerini belirten Araç, “Çalıştığımız hemen her alanda zamlar yapıldı. Ödemekte zorlanıyoruz. Buna bir de cezalar ve cezalara yapılan zamlar eklendi. Yollarda TIR ya da kamyon görüldüğünde maalesef potansiyel suçlu gözüyle bakılıyor ve hemen ceza yazabilir miyim mantığı ile arabalarımız durduruluyor. Aradıktan sonra da mutlaka bir eksik bulunabiliyor. Biz trafikle uyumlu çalışmak istiyoruz. Hepimiz ekmek kazanma

peşindeyiz. Kazandığımızdan daha fazlası cezalara gidiyor. Biraz daha empati ve anlayış bekliyoruz” diye konuştu.

“Nakliyeciler Sitesi'nin durumu çok kötü”

Sektörde sinerjiyi artırmak, sektör temsilcilerinin daha iyi koşullarda çalışmasını sağlamak adına takip ettikleri konular bulunduğuna da değinen Araç, özellikle lojistik merkez ve nakliyeciler sitesine değindi. Mersinli sektör temsilcilerinin uzun süredir Lojistik Merkez Projesi'nin hayata geçmesini beklediğini anlatan Araç, şöyle devam etti; "Bu sorunu her fırsatta dile getiriyoruz. Lojistikte İstanbul'un ardından ikinci önemli merkez olarak gösterilen Mersin, jeostratejik konumu, limanı, güçlü araç filosu, karayolu bağlantıları, depolama kapasitesi, demiryolu bağlantıları ve liman bağlantılı serbest bölgesi ile öne çıkıyor. Birçok ticaret yolunun kesiştiği önemli bir kavşak il konumundaki Mersin, uluslararası ticaretin kalbinde yer alıyor. Odamız kayıtlarına göre kentte yaklaşık bin 300 lojistik firması faaliyet gösterirken, yüzün üzerinde firma da lojistik destek faaliyetlerini sürdürüyor. Kentin lojistik avantajından yararlanmak isteyen ulusal ve uluslararası firmalar da yönünü Mersin'e dönmüş durumda. Ancak dağınık halde gerçekleştirilen yatırımlar, ihtiyacı karşılamakta zorlanan depolama sahaları, kentte lojistik merkez ihtiyacını her geçen gün artırıyor. En ciddi sorun ise liman sahası art alanının yetersizliği olarak gösteriliyor. Ticaretin gelişmesine paralel olarak limanda artan iş hacmini rahatlatmak adına da sektör temsilcilerimiz bu yatırımda ısrarcı.”

Aynı zamanda mevcut nakliyeciler sitesinin de kente ve sektöre yakışmadığını vurgulayan Araç, “Barakalarda nakliyeciler sitesi olmaz. Mersin bir lojistik kentidir ve kentimize yakışan bir site talep ediyoruz. Yeni belediye başkanlarından ve hükümetimizden önümüzdeki süreçte bu konu için destek bekliyoruz” dedi.

Ticari araçlarda MTV'nin en azından bir süre alınmaması gerektiğini de söyleyen Araç, firmalar olarak her alanda yapılan zamlarla kaşı karşıya kalmalarına rağmen 3 yıldır müşterilerine bu artan fiyatları yansıtamadıklarını da belirterek, “Yansıtacak olursak işi kaybetme durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Gerçekten mağdur durumdayız” diye konuştu.

Bankalarla da bu dönemde ciddi sorunlar yaşadıklarına değinen Araç, özellikle kur farkı taleplerinden şikayetçi oldu. Yükselen kurdan her alanda sorun yaşadıklarını hatırlatan Araç, “Tüm bunların üzerine bir de bankalar geçmişte çektiğimiz krediler için kur farkı talep ediyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan TIR karne fiyatlarının yüksekliğinden de şikayetçi olan Araç, “2019 yılında UND'nin verdiği T1 belgelerinin fiyatlarında ciddi artışlar var. En azından şu dönemde derneğimizden de destek bekliyoruz. Yanımızda olmaları gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.