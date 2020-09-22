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Aracın kupası açılınca direğe çarptı

Mersin’in Akdeniz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden pikabın sürücüsü direğe çarparak hayatını kaybetti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden pikabın sürücüsü direğe çarparak hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Nacar Mahallesi, Tarsus Mersin Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada, Ali Esen (60) idaresindeki 01 L 3879 plakalı pikap seyir halindeyken arka kupası birden açıldı. Kupanın açılmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Esen elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ali Esen olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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