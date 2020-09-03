Aracın tampon ve ses sisteminden kaçak tütün ve içki çıktı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir aracın tamponundan ve ses sisteminin içinden kaçak tütün ve kaçak içki ele geçirildi.

Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden gelerek Taşucu Seka Limanından çıkış yapan yabancı plakalı bir aracın kaçak içki ve tütün getireceği bilgisine ulaştı.

Otomobil, ilçeye girmeden polis ekiplerince durduruldu. Otomobil içerisinde yapılan aramada; valizler içerisinde, koltuk alt kısımlarında, tampon boşluklarında ve ses sistemi içerisinde 250 karton toplam 50 bin adet kaçak elektronik sigara, 2 bin 870 adet her biri 50 gram değişik markalarda kaçak tütün, değişik markalarda 74 adet kaçak viski ve 26 adet kaçak rakı ele geçirildi.

Kaçak içki ve tütünlere el konulurken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.