İhlas Haber Ajansı

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Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mersin’de 10 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Mersin'de 10 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen bir çok hırsızlık olayının faili olarak aranan V.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iş yerinden, kurumdan ve açıktan hırsızlık suçlarının yanı sıra dolandırıcılık suçu da dahil olmak üzere 10 ayrı suçtan aranan şüpheli V.S.'yi, gizlendiği yerde yakalayarak gözaltına aldı.


Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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