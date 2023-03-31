Aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Mersin'de hakkında 37 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, sahte kimlikle seyahat ederken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 dosyadan hakkında 37 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın, sahte kimlikle Antalya'dan Mersin'e geleceği bilgisine ulaşan ekipler, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Dörtyol Kavşağında önlem aldı. Şüphelinin bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurarak arama yapan ekipler, F.A. adlı kişiyi gözaltına aldı. Üzerinde bir başkasına ait sahte kimlikle yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.