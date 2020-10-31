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Arazi anlaşmazlığı yüzünden baba oğul öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlu öldürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlu öldürüldü.


Olay ilçeye bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde meydana geldi.


Araziler yan yana olan baba Ercan Halim (61), oğlu Abdullah Halim (21) ile akrabaları olan M.E.T. (32) ile karşılaştılar.


Daha öncede arazi nedeniyle kavga eden taraflar, önce tartıştı daha sonra kavgaya etmeye başladılar.


Karşılıklı bir birilerine av tüfeğiyle ateş eden taraflardan baba Ercan Halim ve oğlu Abdullah Halim aldıkları darbeyle hayatlarını kaybetti. M.E.T ise çeşitli yerlerinden yaralanarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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