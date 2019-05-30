Arbel ve Durum Gıda, ilk 500 sanayi kuruluşuna girdi

Ş. ve Durum Gıda, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesine girdi.

İSO'nun her yıl açıkladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' raporuna göre, 2018 yılında Mersin'den 8 firma ilk 500'e girdi. Arslan Ailesi tarafından yönetilen Arbel ve Durum Gıda, aynı şirketler grubuna ait iki firma olarak en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer almayı başardı.

Arbel'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracat devi firmaları arasında gösterilen ve Mersin Çalışma ve İş Kurumu'nun düzenlediği 9. İş ve Kariyer Fuarı kapsamında Mersin'de en çok istihdam sağlayan firma seçilen Arbel A.Ş. 466.sırada yer aldı. Yine aynı şirketler grubunda yer alan Durum Gıda ise A.Ş. 492.sıraya yerleşti.