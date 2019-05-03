Arbel'e ‘İstihdamın Enleri Ödülü'

MERSİN (İHA) – Bu yıl 9'uncusu düzenlenen İş ve Kariyer Fuarı'nda, Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından en çok istihdam sağlayan firma seçilen Arbel A.Ş.'ye ‘İstihdamın Enleri Ödülü' verildi.

Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin İŞKUR koordinatörlüğünde ve işgücü piyasasına yön veren kurum ve kuruluşların işbirliğinde düzenlenen 9. Mersin İş ve Kariyer Fuarı başladı. İş arayanlarla işverenleri buluşturan ve iki gün sürecek olan fuarda 100'den fazla firma stant açtı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri salonunda gerçekleştirilen açılışta İstihdamın Enleri Ödülleri de sahiplerini buldu. Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Arbel, en çok istihdam sağlayan firma seçildi. Ödülü Arbel adına Yönetim Kurulu Üyelerinden Mahmut Arslan aldı.

İstihdam ödülünü AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın elinden alan Arslan, yaptığı konuşmada, “Bu proje vasıtasıyla açılan kurslar sayesinde meslek ahlakına sahip, üretken, vasıflı elemanlar yetişiyor. Arbel A.Ş. olarak biz de bu iş gücünü istihdam etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

En büyük ödülün Mersin'e ve Türkiye'ye istihdam alanında sağladıkları katkılar olduğunu belirten Arslan, İŞKUR'a ve Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği (MEGİP) projesini hayata geçiren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.