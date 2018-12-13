Arbella'nın kadın çalışanları meme kanseri konusunda bilgilendirildi

Arbella'nın kadın çalışanları, Mezitli Kent Konseyi ve Akdeniz Rotary Kulübü iş birliğinde düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, meme kanseri konusunda bilgilendirildi.

4 etaplı düzenlenen Ev-Ka projesinin ilk etabı, Arbella tesislerinde firmanın kadın çalışanları ile Mezitli'deki esnaf kadınların katılımı ile gerçekleştirildi.

Arbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Arslan, katılımcılara teşekkür ederek, erken tanının önemine vurgu yaptı. Bir çok konuda olduğu gibi sorunu erken teşhis etmenin, çözümünü de kolaylaştırdığını söyleyen Arslan, "Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır. Bu durum günlük hayatımızda da böyle. Hatayı, sorunu önceden tespit edersek, ona karşı daha güçlü olur ve önlemini alırız" dedi

Mezitli Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Ayten Arslankan ise içeriğinde kadın olan bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Arslankan, "Erken tanı hayat kurtarır felsefesini içimize benimsetmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Opr. Dr. Oğuz Demirsoy tarafından kadınlara meme kanseri ve erken tanı konusunda bilgiler aktarıldı.