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"Ares" eroine geçit vermedi

Mersin’de, şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada 15 paket halinde 15 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Mersin'de, şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada 15 paket halinde 15 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği 'Ares'in arama yaptığı tırın kupa bölümünde bulunan eroinle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve ticaretini yapanlara göz açtırmıyor. Yapılan başarılı operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmayan ekipler, ayrıca yaptıkları uygulamalarla da şüpheli araçları arıyorlar. Bu kapsamda Mersin Otoban Gişelerinde uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri bir tırı durdurarak arama yaptı. Aramaya narkotik dedektör köpeği 'Ares' de katıldı. Yapılan aramada tırın kupa bölümünde 15 paket halinde 500 gram eroin maddesi ele geçirilirken, tır sürücüsü ve olayla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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