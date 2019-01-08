Aret Vartanyan, Forum Mersin'de okurlarıyla buluştu

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, son yıllarda en çok okunan yazarlardan biri olan Aret Vartanyan'ı imza günü etkinliği kapsamında okurlarıyla buluşturdu.

Yıl boyu kaliteli ve keyifli etkinlikler sunan Forum Mersin, tanınmış yazar Aret Vartanyan'ı D&R'da düzenlenen imza günü kapsamında kitap tutkunlarıyla bir araya getirdi. Kitapları ve insan odaklı çalışmalarıyla milyonlarca ruha dokunan Aret Vartanyan'ın imza günü, her yaştan okurun katılımıyla gerçekleştirildi. Vartanyan, yeni kitabı 'Eski sevgililer oteli'ni Forum Mersin ziyaretçileri için imzaladı.