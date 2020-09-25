İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arının soktuğu şahıs hastanelik oldu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan Erkan Şimşek (42), hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan Erkan Şimşek (42), hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki bir kebapçıda çalışan Erkan Şimşek, aldığı siparişi yerine teslim edip motosikletiyle işyerine dönerken boynunda bir acı hissetti. Dükkana döndüğünde, iş yeri sahibinin yaptığı kontrollerde boynundan arı tarafından sokulduğu belirlenen ve arının iğnesi vücudundan çıkarılan Şimşek, bir süre sonra fenalık geçirerek bayıldı.


Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Şimşek, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.