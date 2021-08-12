Arıöz: "Uygulamalı eğitime çok önem veriyoruz"

Dr. Ömer Arızöz, öğrencilerin gidecekleri okulları ve bölümleri önceden araştırmasının onlara büyük avantaj sağlayacağını belirterek, "Aday öğrencilerimizle konuştuğumuzda önceliklerinin başında çoğunlukla iş olanakları oluyor. Biz de okul olarak özellikle tüm bölümlerde uygulamalı eğitime çok önem veriyor ve bunun karşılığını alıyoruz" dedi.

Arıöz, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı beklentileri, üniversitede olan yenilikler ve tercih yapmak isteyen öğrencilerle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Tercih döneminin 20 Ağustos'a kadar uzatıldığını hatırlatan Arıöz, "Aday öğrencilerimizin önceliklendirmeleri değişkenlik gösterebilir. Aday öğrencilerimiz kendi önceliklendirdikleri olanakların tercih edecekleri üniversite veya bölüm tarafından sağlanıp sağlanamayacağı konusunda bilgi edinilirse bu onlara çok büyük avantaj sağlayacaktır. Aday öğrencilerimizle konuştuğumuzda önceliklerinin başında çoğunlukla işe girebileceğini, nasıl bir iş dünyasıyla karşılaşacağını merak ediyor öğrenmek istiyor. Bölümün ve üniversitenin buna nasıl katkı sağlayacağını öğrenmek istiyor. Yine aday öğrencilerimizin ders dışı etkinlikleri ve bunun yine kendisine katkılarını öğrenmek istiyor. Üniversitenin bu olanakları konusunda bilgi almak istiyor" dedi.

"Tüm bölümlerimizde uygulamalı eğitime çok önem veriyoruz"

Tüm bölümlerde uygulamalı eğitime çok önem verdiklerini vurgulayan Arıöz, "Bunun karşılığını da alıyoruz. Bunu 3+1, 7+1 ve 6+2 gibi sistemlerle yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu sayede 1 veya 2 dönemlerini uygulamalı öğrenim gördükleri işyerinde geçiriyorlar. Büyük çoğunluğu bu işyerlerinde çalışmaya devam ediyorlar. Bu öğrencilerimiz için çok büyük bir iş tecrübesi oluyor. Bu sene yarışmacı takımları oluşturmak ve aynı zamanda Mersin'de yarışmalar düzenlemek için Smart Lab'ı kurduk. Yarışmacı olmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Okullarında 50'ye yakın kulüp olduğunu kaydeden Arıöz, "Bu sene öğrencilerimizin yeni kurmuş olduğu akademik yayın kulübü var. Bu kulüpte akademisyen olmak isteyen öğrencilerimize yayın yapma olanakları sunuyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz uluslararası sempozyumlarda öğrencilerimizin yayın olarak büyük katkıları oldu. Öğrencilerimiz bu sempozyumlarda 30'a yakın akademik sunum yaptılar. Çok alışık olmadığımız bir durum bu, yani öğrenci iken yayınları oldu. Gelecekte bilim insanı olmaya karar verdiklerinde bunun çok büyük katkıları olacak" ifadelerini kullandı.

"Şehit çocuklarından öğrenim ücreti alınmıyor"

Bursluluk oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Arıöz, "Bu sene 5 bölümümüze tüm öğrencilerimizi yüzde 100 burslu alıyoruz. Bunlar inşaat, endüstri, elektrik-elektronik mühendisliği, uluslararası finans ve bankacılık ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerimiz. Şehit olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu çocuklarından yerleşen öğrencilerden öğrenim ücreti alınmayacaktır. Gazi olmuş güvenlik personelinin çocuklarından ücretli kontenjandan yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Mersin içinden bir ortaöğretim kurumundan mezun olup, ücretli kontenjandan yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretinde yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığımız protokol gereği, milli sporcularımıza indirim uygulamaktayız. Son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde eğitim-öğretim süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 eğitim bursu verilmektedir" dedi.

Arıöz, okullarında 4 fakülte, 2 meslek yüksek okulu ile bir yabancı diller yüksek okulu bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin yurtdışına 1 veya 2 dönemlik öğrenim görmeye gittiğini de kaydeden Arıöz, bunun için Erasmus programlarından en yüksek seviye de yararlanıldığını dile getirdi.