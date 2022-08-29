Arıöz: "Yüzde 35 gibi bursluluk oranımız var"

Dr. Ömer Arızöz, bu sene yüzde 99 doluluk oranına ulaştıklarını belirterek, "Bin 200 öğrenci bizi tercih etti. Bölümlerimizin tamamı neredeyse ful dolu. Tabi bizim yüzde 35 gibi bir bursluluk oranımız var. Milli sporcular ile şehit ailelerimizin çocukları ful burslu okuyor" dedi.

Arıöz, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı beklentileri, üniversitede olan yenilikler ve tercih yapmak isteyen öğrencilerle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Bu sene yüzde 99 doluluk oranına ulaştıklarını kaydeden Arıöz, "Çok iyi bir oran bu. Yani bin 200 öğrenci biz okulu tercih etti. Bu sene bütün bölümlerimiz ful diyebilirim. 4 faküle, 2 yüksekokulumuz var. Tabi bazı bölümlerimizi öğrencilerimiz özellikle tercih ediyor. Mesela mekatronik ve birkaç bölümümüz öğrencilerimiz Teknofest gibi yarışmalara katılmak için geliyor. Tabi yüksek lisans ve doktora programlarımız da var. 15 yüksek lisans programımız var. Yenilerini de açmak için başvurularımızı yaptık" diye konuştu.

"Milli sporcular ve şehit ailelerimizin çocukları ful burslu okuyor"

Yüzde 35 gibi bir bursluluk oranlarının olduğunu vurgulayan Arıöz, "Bu gerçekten çok iyi bir rakam. Milli sporcularımıza ve şehit ailelerimizin çocuklarına ful burs veriyoruz. Bu çocuklarımızın dışında diğer birçok bölümde de burstan yararlanan öğrencilerimiz var. Tabi bizi diğer üniversitelerden ayıran bazı bölümlerimiz var. Örneğin intörnlük. Aynı tıp eğitimdeki intörnlük gibi mühendislik bölümünde de 6+2 dönemlik ders programı var. Yani 6 dönem teorik eğitim gören öğrenci, kalan 2 dönemini bölümüyle ilgili bir işte sahada çalışıyor. Burada aslında öğrencilerimiz bir iş de edinmiş oluyor. Bu programdan yararlanan öğrencilerimizin yüzde 70'i eğitim gördüğü iş yerinde kalıyor ve bir iş sahibi olmuş oluyor. Yüzde 20'lik kısım ise işiyle ilgili daha farklı mecralara yöneliyorlar. Yüzde 10'luk kısım da aile işlerine dönüyor" şeklinde konuştu.

"Her sene yaklaşık 40 öğrencimiz Avrupa'da eğitim alıyor"

Üniversitelerinin Avrupa'da birçok üniversiteyle iş birliği içinde olduğunu belirten Arıöz, "Erasmus öğrenci hareketliliği çerçevesinde her sene yaklaşık 40 öğrencimiz Avrupa'da eğitim alıyor. Tabi oradan da birçok öğrenci buraya geliyor. Okulları açılıyor. Öğrencilerimizin özellikle hayal kurmasını istiyorum. Çünkü kurdukları hayaller mutlaka gerçekleşecektir. Küçük küçük kendilerine hedefler belirlesinler. Biz Mersin'i yarışmacı bir kent yapmak istiyoruz. İcraatların, tasarımların, faydalı modellerin üretildiği bir kent olmasını istiyoruz. Okulumuza gelecek öğrencilerin de mutlaka kulüplerden birine katılmasını önemli buluyorum. Okulumuzda farklı alanlarda 42 kulüp var. Bu kulüplerde öğrencilerimiz sosyalleşip, takım ruhunu yaşayabilirler" ifadelerini kullandı.