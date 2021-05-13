Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde arıza yapan aracının yanında bekleyen sürücü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Pozantı-Tarsus Kavşaklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan E.F. idaresindeki 01 AEJ plakalı otomobil, aynı güzergahta arıza yapan ve yardım almak için duran 01 D 6414 plakalı otomobile ve yanında bekleyen Mustafa Gönül (61) isimli sürücüye çarptı. Kazada Mustafa Gönül hayatını kaybetti. Bölge trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.