Arka Plan Fotoğraf Derneği, Tarsus Belediyesi ile ortak projeler yapacak

Arka Plan Fotoğraf Derneği ve sanat gazetesi, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret etti. Fotoğrafçılık sanatıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Bozdoğan, her türlü sanatsal faaliyete destek vereceklerini kaydetti.

Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı ve Arka Plan Sanat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Niyazi Sertkalaycı ve dernek üyesi Erdal Küçüktatıl, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret etti. Arka Plan'ın geçmiş dönemlerde Tarsus'ta yaptığı fotoğrafçılık faaliyetleri ve açmış olduğu atölyeler hakkında bilgiler veren Sertkalaycı, bundan sonraki süreçte de Tarsus'ta yapılabilecek faaliyetler için etkileşim halinde olabileceklerini iletti.

Başkan Bozdoğan Arka Plan Sanat'ın amatör bir ruhtan çıkan profesyonel bir yayın organı olduğunu dile getirerek, yazılı basının yok olmaya başladığı günlerde Arka Plan Sanat Gazetesi ile sanat ve sanatçıya sunduğu katılardan dolayı teşekkür etti. Bozdoğan bundan sonraki süreçte belediye olarak her türlü sanatsal faaliyete destek vereceklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda Arka Plan Fotoğraf Atölyelerinin çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan kolaj bir çalışmayı dernek adına takdim eden Sertkalaycı, ayrıca Arka Plan Sanat gazetesinin ilk iki sayısı ile Arka Plan Foto-Röportajları kitaplarını da Bozdoğan'a hediye etti.