Arsız hırsız ikinci gün para bulamayınca limonata içti, bal kavanozunu çaldı

Mersin'de 2 gün üstü üste atomcuya giren hırsız, kayıplara karıştı. İlk gün kasadaki parayı çalan hırsızlık şüphelisi, ikinci gün para bulamayınca hem limonata içti hem şişeledi hem de bal kavanozunu çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir atomcu dükkanına 2 gün üst üste hırsız girdi. İlk 23 Temmuz gecesi dükkana giren kimliği belirsiz şahıs, kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı. 24 Temmuz gecesi bu sefer yanında bir kişi ile yine atomcuya gelen şahıs, iş yerinde para bulamayınca bu sefer hem limonata içti hem şişeledi hem de bal kavanozunu çalarak, bölgeden kaçtı. İş yeri sahibi, güvenlik kamerasını izleyerek belirlediği şahıslardan şikayetçi oldu.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Başından geçen hırsızlık olayıyla ilgili konuşan Nihat Çevik, uzun yıllardır atomculuk yaptığını söyledi. Yıllardır sattığı ürünleri akşamdan hazırladığını söyleyen Çevik, “İlk olay gününde dükkana girdiğimde baktım kasada para yok. Önce bir şaşırdım daha sonra aradım parayı bulamadım. Sonra kamera kayıtlarına bakınca hırsız girdiğini anlamadım. Dedim ‘helali hoş olsun, ihtiyacı varmış götürmüş.' Bir gün sonra benim için daha kötü bir şey oldu. Limonatayı bir gün önceden hazırlamıştım. Sabah dükkana bir gittim, limonata boş. Kendi kendime şüpheye düştüm. Acaba limonata yapmadım mı diye söylendim. Tezgahı düzelteceğim zaman baktım bal kavanozu yok. Kamerayı yine açtım baktım ki aynı hırsız yine dükkana girmiş. Bir sefer girdi para götürdü helal ettik, ikinci sefere geldi limonatamı içti, balımı götürdü ve onun içinde özel yaptırdığım kaşığı da götürdü. Artık hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Şüphelinin para bulamayınca hem limonata içtiğini hem de bal kavanozunu aldığını belirten Çevik, “İki kez şikayetçi oldum. 2 gün üst üste girince 3 gün boyunca tuzak kurduk. Atom yaptığımız tezgahın oraya muz salkımları astık bilerek ve gece nöbet bekleyeme başladık ama gelmedi. Birde ilk gün tek geldi. İkinci gün ise yanında bir tane de yardımcı getirmiş. Kamera kayıtlarında zaten hepsi var" diye konuştu.

Kameralara saniye saniye yansıdı

Öte yandan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre, ilk gün tek başına dükkana giren şahıs, yavaş adımlarla kasaya doğru gidiyor. Daha sonra bir süre dükkan içinde birinin olup, olmadığına bakan şahıs, ardından kasadaki paraları alarak, dükkandan çıkıyor. İkinci gün yanına bir kişiyi daha alarak gelen şüpheli, dükkanda para bulamayınca bu sefer satışa hazır hale getirilen limonatan içip, şişelere dolduruyor. Dükkandan çıkarken bal kavanozunu da çalan şahıslar, bölgeden yavaşça uzaklaşıyor.