Arslan: "AB ülkeleri bant alımında gözünü Türkiye'ye çevirdi"

Mersin'de bulunan fabrikada yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine sahip olarak akrilik koli bandı sektöründe faaliyetlerini sürdüren BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, pandemiyle birlikte başlayan hammadde sorunu ve navlun fiyatlarındaki artışın 2021 yılına damgasını vurduğunu belirterek, “Avrupa Birliği ülkeleri, Uzakdoğu menşeli tedarik zincirinin kırılmasıyla birlikte ihracatta rotasını daha erişilebilir destinasyonlara çevirdi” dedi.

Firma olarak lojistik fırsatını en iyi şekilde kullanarak sektörde yaşanan durgunluğu fırsata çevirdiklerini kaydeden Arslan, "Kaliteli ürünü iyi fiyat avantajıyla sunduğumuz Avrupa pazarında yıl içerisinde ihracatta iyi bir ivme yakalamayı başardık” ifadelerini kullandı.

Mersin'in hem liman kenti olması hem de karayolu lojistiğinde yine avantajlı konumda bulunması nedeniyle, hızlı teslimatta özellikle Orta Doğu ülkeleri içinde bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden Arslan, ayrıca Türkiye ekonomisinin güçlü aktörlerinden birisi olan ambalaj sanayisinin yine en önemli kalemlerinden biri olan bant üretiminin, kullanım alanının da fazla olması nedeniyle hemen her sektörde yer bulduğuna da dikkat çekti.

“Üretimin gücüne inanıyoruz. Büyüme hedeflerimize adım adım ulaşıyoruz”

Gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Arslan, "Döviz kurlarındaki artış hammadde temini yönünden satın almalarımızı etkilese de biz, müşterilerimize her zaman sabit fiyat verebiliyoruz. Küresel bazda yaşanan ekonomik değişimleri elbette dikkatle izliyoruz ancak firma olarak üretmenin ve çalışmanın gücüne inanıyoruz. Bu doğrultuda 2021 yılı başında koyduğumuz büyüme hedeflerimize yılsonuna doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

"Ambalaj sektörü çok geniş bir alanı kapsamaktadır" diyen Arslan, şöyle devam etti; “Her geçen yıl yeni teknolojilerle ve rekabetin getirdiği piyasaya talepleri ile kendini geliştiren, dinamik bir sektörün aktörleriyiz. Ülkemizin nüfus yoğunluğu, kullanıcıların tüketim ihtiyaçları ve artan ihraç rakamlarımız ile birlikte, yakın ve orta gelecekte daha da gelişme potansiyeli olan sektörümüz adına 2022 yılına iyi bir başlangıç yapacağımızı ön görüyoruz."