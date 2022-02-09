Arslan: "Bakliyatta en önemli kozumuz orijinal ürünlerimiz"

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, dünya bakliyat piyasasında Verimli Hilal'in merkezindeki Türkiye'nin en önemli kozunun orijinal ürün olduğunu belirtti. Bakliyatın ana vatanının Anadolu toprakları olduğu algısını güçlendirirken gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Arslan, “İtalya, makarnada nasıl marka algısı oluşturmuşsa, mercimeğin, nohutun ve bezelyenin ana vatanı olan Türkiye'nin de orijinal olduğu marka algısını güçlendirmemiz lazım. Bunun yolu da bakliyat ürünlerimizin kalitesini, lezzetini, güvenilirliğini ve mutfağımızı tanıtmaktan geçiyor” dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2016 yılını Dünya Bakliyat Yılı ve 10 Şubat'ı Dünya Bakliyat Günü ilan etmesinde önemli misyon üstlenen AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, “Dünya Bakliyat Konfederasyonu Başkanlığı görevini yürütürken BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile işbirliğimizin sonucunda 44 ülkenin onayı ile 2016 yılının ‘Dünya Bakliyat Yılı' ilan edilmesini sağladık. 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü, küresel ölçekte farkındalığın artırılmasında çok etkili oldu. Bu farkındalık, Covid-19 salgını sürecinde katlanarak arttı. Bulaşıcı hastalıktan korunmak için evlerine kapanan milyarlarca insan, sağlıklı ve güvenilir gıda olarak bakliyat tüketimine ağırlık verdi. Yüksek protein değerlerine sahip bakliyat çeşitleri, gerek insan sağlığı gerekse üretiminde az suya ihtiyaç duyulması ve havadaki azotu, potasyumu toprağa aktarması gibi çevreye katkıları nedeniyle geleceğin gıdası olarak görülmeye başlandı. 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü kutlanmadan önce dünya genelinde yılda bin tane haber, makale, sosyal medya paylaşımı yapılırken geldiğimiz noktada aynı skora günlük olarak erişebilir hale geldik. Bakliyat ürünleri, geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de insanlığın temel gıdası olmayı sürdürecek. Bu algıyı her geçen gün köklendiriyoruz” diye konuştu.

“Gen mirasımızı koruyup geliştirerek ürünlerimizin marka değerini artırabiliriz”

AHBİB olarak farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında bakliyatın Anadolu'daki 10 bin yıllık tarihini yansıtan ‘Bakliyat Atlası' belgesel filmini Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Fransızca alt yazılı versiyonlarıyla dünya kültür hazinesine kazandırdıklarını anımsatan Başkan Arslan, şunları söyledi:

“Anadolu'da medeniyetlere beşiklik eden bazı arkeolojik yerleşmelerden elde edilen arkeobotanik verilerden yola çıkarak bilimsel temelde bakliyatın Türkiye'den tüm dünyaya yayıldığı gerçeğini çok iyi anlatmamız ve hafızalara kazımamız gerekiyor. Çünkü Kanada'ya, Rusya'ya, Ukrayna'ya, Kazakistan'a göre üretim alanlarımız çok sınırlı. Bakliyat dendiğinde insanların aklına ilk olarak Türkiye gelmeli! Türkiye'nin dünya bakliyat piyasasında en önemli kozunun, zengin gen kaynakları ve orijinal ürünler olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz. Bakliyattaki gen mirasımızı koruyup geliştirerek Türkiye'nin bakliyatta otorite olduğu algısını güçlendirebiliriz. Bu sayede ihracat pazarlarında ürünlerimizin marka değerini artırabiliriz.”

“AHBİB'in ocak ayı ihracatı 159,6 milyon dolar”

Başkan Arslan, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla 1,57 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren AHBİB'in 2022 yılına da yüksek tempoda başladığını söyledi. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artış yakaladıklarını belirten Başkan Arslan, 159,6 milyon dolar ihracat değeri elde ettiklerini açıkladı.

Yılın ilk ayında 184 bin ton ürünü dünya genelinde 166 ülkede değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Arslan, 848,3 milyon dolarlık sektör ihracatına yüzde 19 oranında destek verdiklerini kaydetti. Başkan Arslan, “Ocak ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu bakliyat oldu. Bu ayda yüzde 171 artışla 56,1 milyon dolarlık bakliyat ihraç ettik. İkinci sırada yüzde 10 artış ve 23,4 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri, üçüncü sırada yüzde 127 artış ve 18 milyon dolar değer ile değirmencilik ürünleri yer aldı” dedi.

En fazla ihracat Irak, Suriye ve Mısır'a

AHBİB'in ocak ayı ihracat performansını ülkelere göre değerlendiren Başkan Arslan, şöyle konuştu:

“Yılın ilk ayında en fazla ihracatı yüzde 77 artış ve 26 milyon dolar değer ile Irak'a gerçekleştirdik. Yüzde 12 azalış ve 12,2 milyon dolar değer ile Suriye ikinci, yüzde 467 artış ve 10,9 milyon dolar değer ile Mısır üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat artışlarında en güçlü yükselişleri Afganistan, Vietnam ve Slovakya pazarlarında elde ettik. Afganistan'a ihracatımız 222 kat artışla 7,6 milyon dolara, Vietnam'a 18 kat artışla 1,1 milyon dolara, Slovakya'ya 15 kat artışla 1,5 milyon dolara ulaştı. İhracat artışlarında dikkat çeken diğer pazarlarımız Çekya, Gana, Nijerya ve İrlanda oldu.”