Arslan: "Hububat ve bakliyat ürünlerinde markalaşmalıyız"

Başkan Hüseyin Arslan, “İhracatımızın sürekliliği ve etkinliğini artırılması için hububat ve bakliyat ürünlerinde markalaşmak zorundayız. Markalaşma, ihracatın kolaylaşmasını sağlayacağı gibi ürünlerin hak ettiği fiyatlar üzerinden pazarlanabilmesine imkan verecektir” dedi.

Türkiye'nin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar üretimindeki gücünün yanı sıra uluslararası standartlarda, modern ambalajlama ve paketleme tesislerine sahip olduğunu kaydeden AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, “Türk firmaları dünya un, mercimek ve makarna piyasasında önde gelen ihracatçılar konumundadır. Ancak, mevcut ihraç pazarlarımızı korumak ve yeni pazarlara açılabilmek için gıda tedarik zincirinde yaşanabilecek değişiklikleri de iyi okumamız gerekiyor. Koronavirüs salgınıyla başlayan yeni normalde dikkat etmemiz gereken en önemli konuların başında ürün kalitesi ve markalaşma geliyor. Türk hububat ve bakliyat sektörünün bu süreçte ortaya çıkan fırsatları değerlendirip atılım yapması için uluslararası piyasalarda boy gösterecek markalar oluşturmaya yoğunlaşması gerekiyor. Firmalarımız, marka planlamalarında devlet desteklerinden en üst düzeyde yararlanarak kendi vizyonlarıyla çalışmalarını yürütmelidir” diye konuştu.

“Alternatif pazar arayışındaki başarımız ağustos verilerine yansıdı”

Siyasi istikrarsızlık ve jeopolitik riskler nedeniyle ihracatta sıkıntılar yaşanan Orta Doğu'ya alternatif pazar arayışında elde edilen başarılı sonuçların ağustos ayı ihracat verilerine bariz şekilde yansıdığını vurgulayan Başkan Arslan, şunları söyledi:

“Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27 artışla 83,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ülkemizin 545 milyon dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatına yüzde 15 oranında destek verdik. Güney Asya, Doğu Asya, Güney Amerika ve Afrika pazarlarındaki birçok ülkede rekor düzeyde artışlar yakaladık. Ağustosta en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülke 12,7 milyon dolar ile Irak, 6,48 milyon dolar ile Sudan ve 4,73 milyon dolar ile Bangladeş oldu. Ağustos ayının en güçlü performansını yüzde 15 bin 790 artışla Bangladeş pazarında elde ettik. Bu ülkeyi yüzde 5 bin 382 artış ve 700 bin dolarlık ihracatla Venezuela, yüzde 4 bin 767 artış ve 1,58 milyon dolarlık ihracatla Umman takip etti. Ağustos ayında Çin, Cezayir, Nijerya, Hindistan, Nepal, Şili, Mali, İrlanda, Benin, Tacikistan, Türkmenistan, Hong Kong, Surinam ve Litvanya'ya ihracatımızda dikkat çeken artışlar sağladık.”

“En fazla pastacılık ürünleri ihraç ettik”

AHBİB'in ağustos ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Arslan, “Ağustos ayında yüzde 5 artış ve 19,7 milyon dolar değer ile en fazla pastacılık ürünleri ihraç ettik. Pastacılık ürünlerinin ağustos ihracatımızdaki payı yüzde 24 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artış sağladığımız bakliyat ürünlerinde ihracat gelirimiz 18 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bitkisel yağlarda ise yüzde 107 artış elde ederek 14,8 milyon dolarlık ihracata imza attık. Ağustos ayında 11,6 milyon dolar değer ile bölge ihracatımızın yüzde 14'ünü oluşturan kırmızı mercimek en fazla ihraç ettiğimiz ürün olarak kayıtlara geçti. Bu ayda ihracat şampiyonu olan kırmızı mercimekte elde ettiğimiz artış yüzde 81 oldu” dedi.

Başkan Arslan, AHBİB'in 2020'nin ilk 8 ayındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 755,6 milyon dolara ulaştığını, son 12 aylık dönemde ise yüzde 8,5 artışla 1,17 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.