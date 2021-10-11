Arslan: "İhracattaki artışı korumamız gerekiyor"

Son 1 yılda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ihracat rekorlarının kırıldığını söyleyen Testa Un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arslan, "İhracattaki rekor artışları koruyarak üretime devam etmeliyiz" dedi.

Arslan, Covid-19 salgını ile birlikte başta Avrupa olmak üzere dünyanın bir çok yerinde üretimin yavaşladığının altını çizerek, "Pandemi döneminde Türkiye'de üretimde herhangi bir yavaşlama söz konusu olmadı. Devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda çalışmaya devam ettik. Bundan dolayı da Avrupa'da yaşanan üretim yavaşlaması Türkiye lehine döndü ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ihracat rakamlarını gerçekleştirerek rekorlar kırdık. Yeni elde ettiğimiz pazarlar başta olmak üzere, pazarlarımızı kaybetmeden üzerine yenilerini ekleyerek ihracat rakamlarımızı daha da yukarıya taşımamız gerekiyor. Ülke olarak eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 30'luk artışla 20.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca son 12 aylık ihracat değerimiz 212.2 milyar dolarla yeni bir cumhuriyet rekoru kırmayı başardı. Bu rakamlar Türk üreticisinin çalışmalarında ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesidir" diye konuştu.

"Sanayici üzerine düşeni yapıyor"

Sanayicilerin her sektörde üzerine düşüne yaptığını kaydeden Arslan, "Devletimizin kapanma süreçlerinde bile bizlere verdiği izinler ile kendi tedbirlerimizi üst seviyede tutarak üretime devam ettik. Bu anlamda tüm sanayicilerimiz takdiri hak ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de sanayicilerimiz özellikle yurtdışı pazarında sıkı çalışmalar yaparak ihracat rakamlarını yukarıya çekip, ülke ekonomisine katkı sağlamalı" ifadelerini kullandı.