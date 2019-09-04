Arslan: "Tarım, toplumların sağlığı ve kalkınmasında önemli bir etkiye sahiptir"

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas'ta düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nun tarım oturumuna katılarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli ile tarım ürünleri ve ihracattaki hedefler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Arslan, "Tarım sektörü, çeşitli besin maddelerini üreten, bu maddeleri işleyerek besin maddelerini çeşitlendiren, bireylerin de bu maddelere olan ihtiyacını karşılayan, dolayısıyla toplumların sağlığı ve kalkınması üzerinde önemli etkiye sahip bir sektördür. Ülke nüfusunun yaşamını sürdürebilmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, diğer sektörlere hammadde ve sermaye sağlaması, ihracata doğrudan ve dolaylı olarak etkisi ve biyolojik çeşitlilik ile ekolojik dengeye olan katkısı nedeniyle tüm dünyada vazgeçilmez bir sektör niteliğindedir. Bu nedenle tarım sektörü, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Beyin fırtınası, fikir alışverişi ve devletimizin desteği ile Türkiye ekonomisinde ciddi iyileştirmeler sağlanacağı kanaatindeyiz" dedi.