Artık toplu taşımaları sivil polisler denetleyecek

Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, sürekli denetimler yapılmasına ve cezalar kesilmesine rağmen toplu taşıma araçlarına ilişkin şikayetlerin devam ettiğini belirterek, "Artık klasik denetim anlayışından çıkıyoruz. Bundan sonra personelimiz toplu taşıma araçlarına sivil olarak binip, yolculuk yapacak ve yapılan tüm kural ihlallerini tespit edecek. Eğer kural ihlali yapmayan şoförler olursa onlara da teşekkür edilecek" dedi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplu taşıma araç sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) düzenlenen toplantıda konuşan trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, Türkiye'de 2017 verilerine göre 23 milyon civarında araç bulunduğunu söyledi. Türkiye'de ortalama her yıl yaklaşık 7 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğinin altını çizen Özer, "Bu bir ilçe nüfusu demek. 300 bin civarında da insanımız hayatının geri kalanını sakat veya engelli olarak devam ettirebiliyor. Mersin'de ise araç sayısı 630 bini aşmış durumda. Türkiye ortalamasında her 4 kişiden bir kişiye araç düşerken, Mersin'de 3 kişiden bir kişiye araç düşüyor. Yani araç sayısı bakımından Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Yine kazalara baktığımızda il genelinde 11 aylık süreçte 50 ölümlü kazamız olmuş, 55 vatandaşımızı yitirmişiz. 5 binin üzerinde yaralamalı kazamız var. Bu kazalarda 7 binin üzerinde kişi yaralanmış. Bu gerçekten istemediğimiz bir tablo. Mersin'deki ölümlü ve yaralı kazaları incelediğimizde, kazaların yüzde 50'si kent merkezinde meydana geliyor. Bu kazaların en çok olduğu yer ise yüzde 55 ile kavşaklar" diye konuştu.

"Vatandaşlar en çok şoförlerin nezaket kurallarına uygun hareket etmediği yönünde şikayetçi"

Mersin'de bin 700 toplu taşıma aracı bulunduğu bilgisini veren Özer, "Toplu taşıma sadece belli bir grubun kullandığı bir araç değil. Toplu taşımayı herkes kullanıyor. Ancak bu toplu taşımayı kullanırken de vatandaşlarımızdan, mahalle muhtarlarımızdan, yolculardan şikayetler alıyoruz. Bu şikayetleri sıraladığımızda vatandaşlar en çok şoförlerin nezaket kurallarına uygun hareket etmediği yönünden şikayetçi. Ardından ışık ihlali, klaksonun gereksiz yere kullanılması, ani şerit değiştirme, durak harici yolcu alma, durak ceplerine girilmemesi, bazı duraklarda gereğinden fazla beklemesi, cep telefonuyla konuşması, dikkat dağıtıcı işlerle uğraşması, sigara içilmesi ve fazla yolcu olarak sıralanıyor. İl Emniyet Müdürlüğümüzde her yıl olduğu gibi bu yılda Mersin halkının emniyete ilişkin görüşleri ve algıları anketini yaptırdı. 19-23 Kasım tarihleri arasından 4 merkez ilçede bin 201 kişi üzerinde yapılan ankette, 'genel ve asayiş uygulamaları caydırıcı oluyor mu?' sorusuna, yüzde 67 olumlu cevap vermiş. Vatandaşlar Mersin polisinin terörle mücadele konusundaki başarısını ise yüzde 64,8 olumlu bulurken, toplumsal olaylara müdahalesini de yüzde 60,9 ile başarılı bulmuş. Ancak toplu taşıma araçları üzerinde yapılan denetimler konusundaki çalışmaları ise vatandaşlarımız sadece yüzde 34,1 olumlu bulmuş. Yani diğer birimlerdeki başarı durumu neredeyse yarı yarıya düşmüş gibi görünüyor. İnsanların bize yönettiği şikayetlerin başında özellikle klakson var. Vatandaşlar ‘ruh halimizi' bozuyor diye bize şikayet ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Artık sivil denetimlere başlıyoruz"

Sadece toplu taşıma değil birçok konuda uygulama yaptıklarını kaydeden Özer, şöyle devam etti; “2017 yılında sadece 1 milyon 141 bin aracı kontrol etmişiz. Bu denetimlerde 233 bin araç sürücüsüne ceza uygulamışız. Yine 2018 yılında yüzde 23 artışla 1 milyon 400 bin aracı denetlemişiz. Bu rakamlara baktığımızda çok ciddi bir performans demektir. 20 bin civarında aracı trafikten men etmişiz. Sadece yolcu taşıyan araçlara baktığımızda ise 2018 yılında 25 bin civarında araç denetlemişiz ve 5 bin 50 civarında da araç sürücüsüne ceza uygulamışız. Yine belediye zabıta ekipleri de denetimler yapmış, toplamda 45 bin civarında denetim yapmış. Denetimlerde bin 500 kusur bulunarak ceza uygulanmış. Sürekli denetim yapılmasına ve cezalar kesilmesine rağmen şikayetler devam ediyor. Biz bu denetim algımızın doğru olmadığına karar verdik ve klasik denetim anlayışından çıkmak istiyoruz. Bunun için çok sayıda sivil personelimizin görevlendirilecektir. Personelimiz araçlara yolcu gibi binecek, yolcu olarak binen personelimiz seyahat boyunca yapılan tüm kural ihlallerini tespit edecek, kural ihlali yapan sürücülere gerekli işlem uygulanacak, kural ihlali yapmayanlara teşekkür edilerek araçtan inilecek.”