Mersin'in ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası başladı. 11 ülkeden 48 sporcunun katıldığı turnuva, 3 gün sürecek.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda başladı. Seronomi öncesi basın toplantısı düzenleyen Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, bu turnuvayı özellikle Mersin'de yaptıklarını kaydederek, "Çünkü Mersin'deki bu salon belkide Avrupa'nın en iyi ve güzel salonlarından bir tanesi. Bu organizasyonun 3'üncüsünü düzenliyoruz. Umut ediyoruz ki bu bir klasik haline gelir. Her yıl ülkelerin sayısı artarak, Mersin'in hem güzelliklerini hemde cimnastiğin burada gelişimini hep birlikte dünya ülkelerine sağlarız. Organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Artistik cimnastiğinin Türkiye'nin lokomotif branşı olduğunu vurgulayan Çelen, "Ancak cimnastiğin bünyesinde 4 olimpik branş var. İnşallah parkur branşında da önümüzdeki dönemde çalışmalara başlayacağız. Türkiye genelinde son 5 yılda 2 binlerde olan lisanslı sporcu sayılarımızı 100 binlere yaklaştırdık. Bunun en büyük sebebi burada madalya alan sporculardır. Tabii böyle salonların Bakanlığımız tarafından her yere yapılmasının çok büyük etkisi oldu. Önümüzdeki süreçlerde de Mersin'den de artık milli takımlara sporcular katılıp, bu tesislerin içini doldurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Teknik Danışmaı Aljaz Pegan ise bu yıl en büyük amaçlarının olimpiyatlarda takım olarak hak kazanmak olduğunun altını çizerek, "Şu ana kadar Türk Milli Takımı planlara göre her şeyi yerine getirdi. Mersin'de yapılan bu şampiyona bizim için çok önemli. Bu güzel organizasyonu yapanlara çok teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonasında en iyi takımı belirleme de en iyi adımımız olacak bu yarışma. Bu yıl biraz önemli ve özel bir yıl. Bu yıl belki burada çok fazla ülke ve sporcu yok ama önümüzdeki yıllarda bu müsabaka daha da büyüyecek. Çünkü Türkiye'de yapılan bu organizasyon dünya genelinde yapılan en iyi organizasyonlardan bir tanesi. Erkek takımımız çok iyi, çok büyük hedeflerimiz var. İnşallah bu yıl olimpiyatlara hak kazanırız" şeklinde konuştu.

Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı da Mersin'de olmaktan çok mutlu olduklarını kaydederek, "Mersin'de her zaman çok güzel anılar biriktirdik. Yine bu yılda öyle olacağına inanıyorum. Takım arkadaşlarımla ben elimizden gelenin en iyisini yaparak, her zamanki gibi kürsüde yerimizi alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ferhat Arıcan: "Olimpiyatlara takım olarak gideceğimize çok eminiz"

Milli sporcu Ferhat Arıcan, burada yarışmaktan çok mutlu olduğuna vurgu yaparak, "Çünkü hem kendi ülkemde olduğu için hem de dünya kupalarının en iyi organizasyonu ve en iyi salonu olduğu için. Bunun için gerçekten burada yarışmaktan çok mutluyum. Bizim bu yıl çok önemli hedefimiz var. Olimpiyatlara takım olarak gitmek istiyoruz. Biz buna önceden hayal olarak bakıyorduk ama artık bu hedefimiz oldu. Bunu da başaracağımızdan çok eminiz. Kendimize çok güveniyoruz ve çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Bu yarışmada dünya şampiyonası için çok iyi bir hazırlık olacak" dedi.

Toplantının ardından Dünya Kupası'nın açılış seremonisi yapıldı. Daha sonra Dünya Kupası yarışları başladı. Bugün başlayan yarışlar pazar günü yapılacak finallerle sona erecek. Organizasyonda ay yıldızlı formayı, milli sporcular kadınlarda Nazlı Savranbaşı, Göksu Üçtaş Şanlı, Ezgi Yeşil, Tutya Yılmaz, Yaren Turan ve Demet Mutlu erkeklerde ise Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Yunus Emre Gündoğdu, Hamza Şamil Yılmaz, Mustafa Arca ve Sercan Demir temsil edecek.