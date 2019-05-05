Asansör boşluğuna düşen öğrencinin babası sorumlulardan şikayetçi olacak

Mersin'in Tarsus ilçesinde, okuldaki asansör boşluğuna düşerek yaralanan lise öğrencisinin babası Ergün Kottaş, "Sürgülü kapı dedikleri kapı, kapı değil sanki kağıttan yapılmış gibi. Ben böyle bir kapı görmedim, sorumlulardan şikayetçi olacağım" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, okuldaki asansör boşluğuna düşerek vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan lise öğrencisi Anıl Kağan Kottaş'ın tedavisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor.

Yoğun bakımda yatan oğlunun tedavisini yakından takip eden ve doktorlardan sürekli bilgi alan baba Ergün Kottaş, çocuğunun sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu söyledi. "İç kanamalardan korkuyorduk ama çok şükür öyle bir durum yok" diyen baba Kottaş, "Tedavi süreci devam ediyor. Kullandığı ilaçtan dolayı kan değerlerini normal seviyeye getirip, ondan sonra kırıklar için operasyon başlayacak. Şu an yoğun bakımda, süreci bekliyoruz" dedi.

Oğlunun kolunda, dirsek altında ve kalça bölümünde kırıklar olduğunu söyleyen Kottaş, o bölgeler için cerrahi operasyon olacağını belirtti.

"Görüntüleri bir kez izledim, başka izlemek istemiyorum"

Çocuğunun bilincinin yerinde olduğunu ve konuşabildiğini ifade eden Kottaş, "Şu an için gelişmeler iyi görünüyor. Olay anına ilişkin görüntüleri bir defa izledim, ikinciyi izlemek istemiyorum. Oradaki 'sürgülü kapı' dedikleri kapı, kapı değil kağıt ile yapılmış gibi görünüyor. Sanki küçük bir paravan var gibi. Her yerde asansör kapısı görüyoruz, hiç böyle bir kapı görmedik. Orada duyduğumuza göre, sadece 40 kiloya dayanacak bir gücü olduğu söyleniyor. 40 kilo nedir ki, dokunsam 40 kilo yaparım. Lise gibi bir yerde 40 kiloya dayanacak bir kapı olmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Sorumlulardan şikayetçi olacağını dile getiren Kottaş, "Sistemde bir boşluk var, bu şekilde kapı yapılmaması lazım. Bunu onaylayan, takip eden kişilerle elbette görüşeceğiz" diye konuştu.

Olayın geçmişi

4 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Anıl Kağan Kottaş (15), okulun koridorunda koşarken karşısındaki asansörün kapısına çarpıp, açılan asansör kapısından 10 metrelik boşluğa düşerek yaralanmıştı. Yaralı öğrenci, Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.