Aşırı sıcaklara dikkat

00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesini istedi.

Nemli ve sıcak havaların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Bahçacı, ”Yazın en sıcak ve nemli dönemine girdiğimiz bu günler riskli grup diye tabir ettiğimiz yaşlı, çocuk, hamile ve kronik hastalığı (hipertansiyon, kalp yetmezliği, kanser, böbrek yetmezliği) bulunan vatandaşlarımız açısından zor bir dönemdir. Bundan dolayı risk grubunda yer alan vatandaşlarımızın bu dönemde sağlıklarına çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir” dedi.

"Güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde mümkünse dışarıya çıkmayın"

Sıcak ve nemli havadan korunmanın yolları hakkında bilgi veren Bahçacı, alınacak bazı basit tedbirlerle sıcak hava ve yüksek nemin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bir miktar azaltmanın mümkün olabileceğini belirtti. Bahçacı, "Mesela güneş ışınlarının dünyamıza en dik geldiği saatlerde mümkünse dışarıya çıkılmamalı, çıkılması gerekiyorsa gölge yerler tercih edilmeli, hava akımı olmayan kapalı mekanlarda klima veya vantilatör kullanılmalı, aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı, alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli, günde en az 2-2.5 litre su tüketilmeli, mevsim meyveleri, yeşil yapraklı sebzeler mutlaka öğünlerimizde yer almalı, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli ve sık aralıklarla duş alarak vücudun ısısı düşürülmelidir” ifadelerini kullandı.

Sıcak havadan etkilenme ya da güneş çarpması durumunda kişilerin gölge, serin bir yere alınıp sırt üstü yatırılması gerektiğini ve bol su verilmesinin uygun olacağını ifade eden Bahçacı, "Normalde ani soğuk şok etkisi yapar ama sıcak çarpmalarında kişiye olabildiğince soğuk uygulama yapmakta fayda vardır. Bunları yaptıktan sonra vakit geçirmeden 112 acil sağlık hattı aranmalı veya kendi imkanlarımız ile güneş çarpması yaşayan kişiyi en yakın sağlık kuruluşuna götürmeliyiz” diye konuştu.

“Sıcak havalarda beslenme çok önemli”

Beslenmenin her dönemde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bahçacı, sıcak havalarda beslenmenin daha da bir önem kazandığını belirterek şöyle devam etti; "Genel olarak kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Fakat yaz aylarında kahvaltı yapmak daha da önemlidir. Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları gibi tatlılar tercih edilmelidir. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı önemlidir. Sıvı alımı, vücutta oluşan toksinlerin atılmasında, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında ve metabolizma dengesinin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yaz aylarında her gün en az 2-2.5 litre su içilmelidir. Besin zehirlenmeleri, aşırı sıcakların gözlendiği yaz aylarında artan hastalıklardan biridir. Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler açıkta bekletilmemelidir. Sıcak yaz aylarında özellikle virüslerden kaynaklanan bebek ve çocuklarda yaygın olarak görülen ishallerin önlenmesinde el temizliği, sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkamak çok önemlidir."

“Sağlık sorunlarının çözümü için 7 gün 24 saat görev başındayız”

İl Sağlık Müdürlüğünün ve ilde bulunan sağlık sunucularının, vatandaşların yaşamaları muhtemel sağlık sorunlarının çözümü için 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Bahçacı, “Aşırı sıcakların ve nemin arttığı bu dönemi vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamadan atlatmaları temennimizdir. Vatandaşlarımızın yaşaması muhtemel sağlık sorunlarının çözümü için aile sağlığı merkezlerimiz, acil sağlık hizmeti ambulanslarımız ve hastanelerimiz ile biz sürekli görev başındayız” dedi.