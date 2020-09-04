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Aşırı sıcaktan binanın elektrik panosu patladı, panik yaşayanları itfaiye kurtardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir binanın enerji odasındaki elektrik panosu aşırı ısınmaya bağlı olarak patladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın enerji odasındaki elektrik panosu aşırı ısınmaya bağlı olarak patladı. Ardından çıkan yangında da binanın merdivenlerini duman kapladı. Binada bulundukları balkonda panik yaşayan hamile bir kadın ile bir bebek ve annesi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Ahmet Refik Bey Caddesi'nde bir binanın enerji odasında iddiaya göre aşırı ısınmaya bağılı olarak elektrik panosu patladı. Ardından çıkan yangında merdivenleri yoğun duman kapladı. Evlerinin balkonunda panik yaşayan hamile bir kadın itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Aynı balkondaki kız bebek ile annesi de yine itfaiye tarafından bulundukları balkondan kurtarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen ambulans tarafından hamile kadına ayakta müdahale edildi.



Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Bu esnada da sokağın elektrikleri görevlilerce kesildi. İtfaiye ekipleri de patlama yaşanan ve ardından yangın çıkan enerji odasına müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin çevresinde önlem aldığı binadaki yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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